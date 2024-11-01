Эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга помогут разработать арт-стратегию части кампуса ТГАСУ

Урбанист Мария Туркина и светодизайнер Анастасия Приходько примут участие в проекте «Улица-Галерея», реализуемого в рамках эксперимента «Живой лаборатории» в кампусе Томского государственного архитектурно-строительного университета на ул. Партизанской. На этой неделе эксперты прибыли в Томск, где провели открытые лекции.

Как сообщает пресс-служба ТГАСУ, в следующем году под кураторством светодизайнера, кандидата архитектуры, доцента МАРХИ, основателя образовательного проекта «Лаборатория света» Анастасии Приходько будет реализована световая арт-инсталляция и разработана световая стратегия улицы.

Искусствоведа и урбаниста, главного продюсера АНО «Центр поддержки и развития современного искусства «За Арт» Марию Туркину планируется привлечь в качестве куратора-консультанта для подбора художников, которые в со-творчестве с местными студентами и представителями креативного сообщества будут создавать объекты современного искусства для территории.

Эксперимент «Улица-Галерея» стартовал в 2024 году при поддержке федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» с участием администрации Томска, ООО «Горсети», ПАО «Сибур» и других. На территории кампуса ТГАСУ планируется создать среду, насыщенную различными видами современного искусства. Первые преобразования в рамках эксперимента уже произошло: в партнерстве с ООО «Горести» смонтировано обновленное светодиодное освещение, а также изготовлены и установлены малые архитектурные формы и информационные стенды, разработанные участниками временной дизайн-студии Сети живых лабораторий «Студгородок».

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