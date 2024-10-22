Прогулка в историю. В Стрежевом открылась «Тропа нефтеразведки»

22 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В октябре в городском парке Стрежевого завершились масштабные строительные работы. Теперь стрежевчане и гости города получили еще одну возможность для увлекательного проведения досуга на свежем воздухе — на «Тропе нефтеразведки». Здесь они смогут не только отлично отдохнуть, но и узнать о процессе поиска и добычи нефти.

О том, что подготовили для посетителей создатели «Тропы нефтеразведки» вместе с компанией «Томскнефть» и какие еще преобразования ждут Стрежевой — рассказываем в нашем материале.

Парк с историей

Фото: Денис Корякин

Тропа нефтеразведки является частью проекта «Сердце Нефтеграда. Все в парк!», победившего на Всероссийском конкурсе. При поддержке компании «Томскнефть» архитекторы работают над бережным преобразованием природной территории города, дополняя её пространство вариантами досуга и образовательной функцией.

Так, этим летом благоустройство активно велось в парковой зоне Стрежевого. Здесь появилась новая, необычная точка притяжения — площадка, раскрывающая процесс поиска и добычи нефти.

Церемония открытия «Тропы нефтеразведки» Фото: Денис Корякин

— «Тропа нефтеразведки» — часть проекта по апгрейду городского парка. Но это не просто зона отдыха. Это наглядный рассказ об истории нефтедобычи в нашем регионе. По «Тропе» вы пройдете исторический путь от поиска залежей нефти до ее добычи, — отметил заместитель генерального директора АО «Томскнефть» ВНК Вячеслав Кориков.

«Тропа нефтеразведки» рассказывает о людях, с которых начиналась история нефтегазового комплекса в Томской области.

По следам первопроходцев

Фото: Денис Корякин

«Тропа нефтеразведки» поделена на четыре части. Они выстроены в соответствии с алгоритмом работы нефтяников. Для начала специалисты ведут поиск по косвенным признакам. На этой локации можно узнать, откуда вообще берется нефть. На втором этапе в дело вступают геологи. Их силами в Томской области открыто более 130 месторождений. Во многом это заслуга Александровской, Западной, Васюганской и Каргасокской нефтегазоразведочных экспедиций. Именно участвующие в них геологи сумели найти подход к подземным кладовым. Имена этих первооткрывателей можно увидеть на стенде, который расположен на участке «Геологоразведка».

Фото: Денис Корякин

Далее идет локация «Обустройство месторождений». Тут посетители могут увидеть, в каких условиях нефтяники живут на промыслах. На стенде представлен макет рабочего поселка с буровой вышкой. Рядом можно увидеть фотографии действующих промыслов — от утопающих в зелени «деревенек» до своего рода мини-городов.

На последнем этапе начинается добыча первой промышленной нефти. Здесь расположен бревенчатый макет нефтепровода, узелки и нити которого объединены в единое полотно. Рядом находится детская веревочная игровая зона «Буровая вышка».

На каждой из четырех локаций установлены информационные стенды. Здесь весьма наглядно представлены исторические факты и данные о каждом этапе разработки месторождений. Все это дополняется живыми рассказами о первооткрывателях — людях, которые находили месторождения и возводили обслуживающую их инфраструктуру. Сами стенды выполнены в виде кубов, а информация в них подается не только через текст и фото, но и наглядные макеты. А в одном из них можно увидеть настоящие образцы нефти.

Стенд показывает расстояние до месторождений «Томскнефти» Фото: Денис Корякин

А еще посетители «Тропы» смогут узнать, как устроена земная кора, или как далеко от Стрежевого находится самое южное нефтяное месторождение. Для большего погружения в тему визуальные элементы дополнены аудиоэкскурсией: она доступна по QR-коду, который можно найти в начале «Тропы», а также на каждой из четырех локаций.

Играть в нефтяников

Фото: Денис Корякин

Планируя «Тропу», архитекторы подумали и о юных посетителях парка. Для них предусмотрены тематические зоны. Здесь можно встретить «топкое болото», археологическую песочницу, взобраться на «буровую», побывать в «вахтовом поселке» и пройти по линии нефтепровода.

Помимо игровых зон, для детей подготовлены и образовательные стенды. Здесь они могут узнать о суровой и прекрасной природе севера Томской области: какие животные обитают в лесах, какие растения можно встретить в тайге и какая рыба водится в местных реках. Всего вдоль «Тропы» установлено почти 60 различных конструкций: обучающих и информационных стендов, а также игровых площадок.

Фото: Денис Корякин

— За игрой ребята смогут почувствовать себя геологами, вышкомонтажниками, буровиками, основателями вахтового поселка, — отметил Вячеслав Кориков.

«Белые ночи»

С открытием «Тропы нефтеразведки» преобразования Стрежевого не остановятся, ведь еще один городской проект — «Белые ночи» — победил во Всероссийском конкурсе и будет реализован летом 2025 года. Он предусматривает создание научно-игровой площадки, зоны тихого отдыха, памп-трека, а также озеленение, новые пешеходные связи и организацию парковок. В результате, стрежевчан ждет появление нового, комфортного и многофункционального пространство в центре города. И, безусловно, без нефтяников здесь тоже не обойдется.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».