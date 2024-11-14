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Омская компания откорректирует нормативы проектирования для Томской области

Город, Томские новости, власть строительство интересные новости Томска Омская компания откорректирует нормативы проектирования для Томской области

Администрация Томской области заказала омскому агентству развития территорий «Геоника» исследование для корректировки региональных нормативов градостроительного проектирования, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

Утвержденные нормативы действуют с начала 2022 года. Власти заказали исследование для того, чтобы, в том числе, установить минимально допустимые уровни различными объектами социальной и транспортной инфраструктуры — количество машино-мест для парковки автомобилей вблизи зданий, а также у границ лесопарков и зон отдыха; площадь озелененных территорий общего пользования; обеспеченность населения велосипедными дорожками, а также объектами спорта.

По итогам проведения исследования агентство подготовит проект внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования.

«Наша цель — определить направления развития и параметры среды, которые соответствуют ожиданиям населения и бизнеса и могут быть применены в процессе работы. Наше исследование охватывает различные аспекты организации жилых, общественно-деловых, коммунально-складских, промышленных территорий и территорий общего пользования, включая рекреационные зоны. Мы также изучаем уровень обеспеченности социальными услугами, их разнообразие и комфорт городской среды», — поясняет «Геоника» на своем сайте.

При этом ранее сообщалось, что в декабре прошлого года Законодательная дума Томской области приняла решение о передаче властям региона большей части полномочий Томска и Томского района в сфере градостроительства и земельных отношений.

По словам начальника департамента архитектуры и строительства Дмитрия Ассонова, такая передача градостроительных полномочий была связана с необходимостью реализации нацпроекта, повышения качества городской среды и обеспечения единства управления имеющимися ресурсами региона.

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