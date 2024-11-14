Омская компания откорректирует нормативы проектирования для Томской области

14 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Администрация Томской области заказала омскому агентству развития территорий «Геоника» исследование для корректировки региональных нормативов градостроительного проектирования, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

Утвержденные нормативы действуют с начала 2022 года. Власти заказали исследование для того, чтобы, в том числе, установить минимально допустимые уровни различными объектами социальной и транспортной инфраструктуры — количество машино-мест для парковки автомобилей вблизи зданий, а также у границ лесопарков и зон отдыха; площадь озелененных территорий общего пользования; обеспеченность населения велосипедными дорожками, а также объектами спорта.

По итогам проведения исследования агентство подготовит проект внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования.

«Наша цель — определить направления развития и параметры среды, которые соответствуют ожиданиям населения и бизнеса и могут быть применены в процессе работы. Наше исследование охватывает различные аспекты организации жилых, общественно-деловых, коммунально-складских, промышленных территорий и территорий общего пользования, включая рекреационные зоны. Мы также изучаем уровень обеспеченности социальными услугами, их разнообразие и комфорт городской среды», — поясняет «Геоника» на своем сайте.

При этом ранее сообщалось, что в декабре прошлого года Законодательная дума Томской области приняла решение о передаче властям региона большей части полномочий Томска и Томского района в сфере градостроительства и земельных отношений.

По словам начальника департамента архитектуры и строительства Дмитрия Ассонова, такая передача градостроительных полномочий была связана с необходимостью реализации нацпроекта, повышения качества городской среды и обеспечения единства управления имеющимися ресурсами региона.

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