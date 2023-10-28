Томичей приглашают на выставку «Ощути Томскую глубинку»

28 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В среду, 1 ноября, в Томске откроется выставка иммерсивного проекта «Ощути Томскую глубинку», сформированную на основе креативных экспедиций по шести районам Томской области.

Как уточняют организаторы в группе «ВКонтакте», в основу экспозиции легли поездки в Бакчарский, Верхнекетский, Первомайский, Зырянский, Кожевниковский и Колпашевский районы. Участниками экспедиции стали преподаватели и студенты вузов, представители творческих и креативных сообществ, искусствоведов, социологов и краеведов.

На выставке представлены предметы местного промысла и быта, природные объекты, деликатесы, работы художников, фотографов и видеографов проекта.

«Особую роль в процессе арт-экспедиций и создания выставки сыграли местные организации, жители и главы муниципалитетов, которые проводили экскурсии для команды проекта, предоставляли экспонаты, вкладывались в формирование идей и смыслов», — говорится в сообщении.

Открытие выставки состоится в среду, 1 ноября, в Первом музее славянской мифологии по ул. Загорная, 12. Начало в 18.00. Вход свободный.

Проект «Ощути Томскую глубинку» реализует АНО Координационный центр ЕТИС при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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