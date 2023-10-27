В томском Ботсаду появились цветы-«пеликаны»

27 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: СибБС ТГУ

В Ботаническом саду Томского государственного университета зацвел гигантский кирказон — лиана с гигантскими цветами-«пеликанами».

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, растение «живет» в СибБС уже около 50 лет. Лиана, родиной которой считается Бразилия, распускает свои необычные бутоны осенью. Цветы гигантского кирказона достигают 40 сантиметров и имеют цитрусово-бергамотовый аромат.

«Лиана массово цветет на высоте 6-8 метров, но в этом году зацвела близко к экскурсионной дорожке, поэтому посетители могут детально рассмотреть огромные цветки. Цветки имеют расширенную трубку, напоминающую клюв пеликана с кожаным мешком и покрытую направленными внутрь волосками. Насекомые заползают в эту трубку, и волоски мешают им выбраться обратно до тех пор, пока не произойдет опыление», — говорится в сообщении.

Отмечается, также, что нераспустившиеся бутоны гигантского кирказоны тоже интересны — внешне они напоминают надутые желудки.

Увидеть гигантские цветы-«пеликаны» можно на самостоятельных экскурсиях в оранжереях, которые проводятся без предварительной записи по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00. Стоимость билетов: взрослый — 300 руб.; льготный — 200 руб.

Фото СибБС ТГУ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».