С воскресенья томский аэропорт переходит на зимнее расписание

27 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

В воскресенье, 29 октября, томский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание.

Как уточняет пресс-служба томского аэровокзала, все службы аэропорта Томска подготовлены для работы в зимних метеоусловиях готовы, закуплены все необходимые объёмы химреагентов, противообледенительных жидкостей и других материалов для обработки самолетов и лётного поля.

В новом осенне-зимнем сезоне рейсы в Москву продолжат выполнять авиакомпании «S7 Airlines», «Аэрофлот» (ежедневные утренние рейсы и вечерние рейсы с частотой 3 раза в неделю в ноябре 2023, далее 2 раза в неделю).

Авиакомпания «Смартавиа» будет выполнять рейсы по московскому направлению в новогодние праздничные дни с 24 декабря по 9 января 3 раза в неделю, далее с частотой 2 раза в неделю.

«S7 Airlines» сохранит в зимнем периоде свою программу ежедневных рейсов Томск-Новосибирск. Рейсы в Санкт-Петербург и Казань будет выполнять авиакомпания «Nordwind». В Санкт-Петербург рейсы будут выполняться 3 раза в неделю, в Казань 2 раза в неделю. Также, авиакомпания «Nordwind» продолжит выполнять рейсы из Томска в Сочи 2 раза в неделю.

Из Томска в Нижневартовск рейсы будет осуществлять авиакомпания «РусЛайн» 2 раза в неделю с дальнейшим продолжением рейса до Екатеринбурга.

Прямые рейсы в Екатеринбург будет выполнять авиакомпания «Red Wings» 2 раза в неделю. Также, авиакомпания «Red Wings» будет выполнять рейс из Екатеринбурга в Улан-Удэ 1 раз в неделю по воскресеньям с посадкой в Томске.

Рейсы в Сургут продолжит выполнять авиакомпания «ЮТэйр» 2 раза в неделю. Авиакомпания «КрасАвиа» будет выполнять рейсы в Стрежевой 3 раза в неделю, а с января 2024 года 4 раза в неделю, и рейсы в Красноярск 4 раза в неделю.

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» в новом осенне-зимнем сезоне продолжит выполнять рейсы в Иркутск, Омск и Нижний Новгород по 2 раза в неделю.

В сообщении уточняется, что в ноябре будут подведены итоги комиссии Минтранса, по результатам которых ожидается появление новых направлений.

В пресс-службе отмечают, что в с 30 октября стартует зимняя программа рейсов авиакомпании «AzurAir» на курортное направление в Пхукет.

Подробнее с информацией о днях и времени вылета рейсов по всем направлениям в новом осенне-зимнем периоде можно ознакомиться на сайте томского аэровокзала.

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