Стрежевчанин хотел заработать на инвестициях, но вместо этого лишился 4,5 млн рублей

27 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Житель города Стережвой стал жертвой мошенников, которые предложили ему заработать на инвестициях. В итоге мужчина потерял крупную сумму, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Неизвестный позвонил 27-летнему стрежевчанину и предложил заработать на инвестициях. Потерпевший согласился и, следуя указаниям звонившего, переводил деньги якобы на свой инвестиционный счет.

Позже стрежевчанин решил вывести прибыль, но ему сообщили о блокировке счета. В итоге мужчина потерял 4,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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