Депутаты утвердили в первом чтении основные параметры регионального бюджета на 2024 год

Томский Обзор / Фото: 26 октября 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

На прошедшем в четверг, 26 октября, заседании Законодательной Думы Томской области парламентарии в первом чтении приняли проект бюджета региона на 2024 и плановый период 2025–2026 годов. Документ сохраняет социальную направленность.

Так, в 2024 году основными источниками доходов бюджета будут налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы и налог на имущество организаций.

Предполагается, что расходы региональной казны составят более 88 млрд рублей.

— Акцент будет сделан на повышение заработной платы работников бюджетных организаций, прежде всего тех, кто попадает под майские указы президента. В конце года будут добавлены еще средства. Соответственно, мы увеличим базу под фонд оплаты труда на 2024 год, — отметила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

В свою очередь председатель комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике Олег Правдин отметил, что из запланированных на следующий год расходов казны 14 млрд рублей будет направлено на здравоохранение, в том числе 7,5 млрд — в фонд оплаты ОМС на неработающее население.

Кроме того, парламентарии ожидают дополнительные трансферты из федерального бюджета после принятия в третьем чтении федерального бюджета.

— Еще несколько млрд федеральной субсидии мы ждем в дорожный фонд. Сегодня он составляет 9 млрд рублей. Эта цифра может возрасти до 13 млрд рублей, — отметила Оксана Козловская.

Между тем, в ходе заседания председатель комиссии по агропромышленному комплексу облдумы Геннадий Сергеенко поднял вопрос о необходимости оказания дополнительной поддержки представителям регионального агропромышленного комплекса. Он отметил, что аграрии столкнулись с рядом неблагоприятных условий, которые могут сильно повлиять на отрасль. Среди негативных факторов депутат назвал погодные условия — засуху в начале полевого сезона и дожди в августе, которые привели к утрате до 30% урожая. Также представители АПК столкнулись с резким скачком цен на ГСМ, который случился в период уборки урожая. Все это на фоне активно переезда из сельской местности в районные центры и города.

Сложность ситуации подтвердил вице-спикер, председатель бюджетно-финансового комитета думы Александр Куприянец.

—Если проанализировать 2021–2023 года — областная составляющая практически на протяжении всех трех лет остается на уровне 1,5 млрд рублей. Составляющая от федерального центра сократилась за три года на 230 млн рублей. Депутаты предлагали вернуться к рассмотрению дополнительной поддержки агропромышленного комплекса, — подчеркнул Александр Куприянец.

Этот и ряд других сложных вопросов предстоит решить согласительной комиссии, в которую вошли председатели думских комитетов и профильных органов администрации региона. Вместе они должны подготовить обновленный проект бюджета ко второму чтению. Этот документ будет рассмотрен в декабре.

— Мы приняли решение, что дополнительно ряд вопросов будет рассмотрен в ходе согласительной комиссии. В их числе — поддержка агропромышленного комплекса. Также мы должны будем рассмотреть вопрос увеличения финансирования на приобретение медоборудования для первичного звена, вернемся к вопросу обеспечения программы по строительству жилья «Бюджетный дом» и других программ, — отметила Оксана Козловская.

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