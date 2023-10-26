Завтра томичей ждет похолодание, мокрый снег и гололед

26 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Завтра, 27 октября, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По городу ожидаются осадки в виде снега, местами гололедные явления, отложение мокрого снега, порывы ветра 16-21м/с. Также ожидается понижение температуры воздуха, на дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

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