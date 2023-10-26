Жителей домов на 13 улицах Октябрьского района Томска ждет отключение воды в ноябре

26 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ряде домов в Октябрьском районе Томска 13 ноября ожидается отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Уточняется, что оно будет связано с проведением плановых работ в рамках капремонта на сетях водоснабжения.

«Рабочие бригады Общества осуществят переврезку новой водопроводной линии диаметром 150 мм», — говорится в сообщении.

Предполагается, что переключение абонентов со старой водопроводной линии на новую позволит снизить количество повреждений на сетях водоснабжения в данном районе.

На время проведения работ, с 9.30 до 23.30 без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

ул. Белозерская, 2а, 3, 4, 4а, 5, 8в, 8г, 12;

пер. Белозерский, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;

ул. Дальне-Ключевская ул, 25а, 25б, 27, 29, 33, 37, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 60 стр.1, 60 стр.3, 62, 63, 63 стр.1, 64 стр.4, 64 стр.2, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 77/1, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101а, 103, 107, 109, 111, 111а, 113, 113а;

п. Крутоовражный, 1, 5, 6, 6 стр.1;

пр. Мира, 4;

пер. Николая Островского, 29, 29Б;

пер. Первомайский, 1/1, 1а, 3, 3а, 5, 6;

пер. Проектируемый, 3, 5;

Проектируемый проезд, 1а, 3, 5, 8;

ул. Пушкина, 28, 28в, 30, 32, 32а, 34, 34а, 38, 40, 40/1, 42, 42а;

пл. Соляная, 6 стр. 2, 6 стр. 8, 6 стр. 16;

пер. Соляной, 13, 15, 17, 34а, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50;

ул. Харьковская, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18.

Жителей домов, попавших в зону отключения, убедительно просят держать краны в закрытом положении на время проведения работ во избежание затопления жилых помещений. Также их рекомендуют произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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