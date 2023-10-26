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Жителей домов на 13 улицах Октябрьского района Томска ждет отключение воды в ноябре

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В ряде домов в Октябрьском районе Томска 13 ноября ожидается отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Уточняется, что оно будет связано с проведением плановых работ в рамках капремонта на сетях водоснабжения.

«Рабочие бригады Общества осуществят переврезку новой водопроводной линии диаметром 150 мм», — говорится в сообщении.

Предполагается, что переключение абонентов со старой водопроводной линии на новую позволит снизить количество повреждений на сетях водоснабжения в данном районе.

На время проведения работ, с 9.30 до 23.30 без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, убедительно просят держать краны в закрытом положении на время проведения работ во избежание затопления жилых помещений. Также их рекомендуют произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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