В Томске неизвестные повредили освещение в переходе на пр. Фрунзе

Накануне вечером, 25 октября, вандалы уничтожили систему освещения в надземном переходе на пр. Фрунзе, а также изрисовали стены, сообщает пресс-служба мэрии.

Прибывшая на место происшествия бригада подрядчиков обнаружила, что большая часть светильников вырвана с мест креплений, а те приборы, до которых злоумышленники не могли достать — разбиты. Поиском виновных займется полиция.

«Подрядчики регулярно убирают эти переходы, оттирают теги, рабочие достают оттуда большие объемы мусора, однако за считанные часы он появляется там вновь, — цитирует пресс-служба представителей департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска. — Полная очистка стен от надписей силами подрядчика просто не представляется возможной, поскольку бюджет не выдержит такой нагрузки. Теперь вандалы добрались и до освещения, нужно изыскивать срочно средства для его восстановления. Неудивительно, что при благоустройстве городской среды сотрудники департамента пока планируют максимально простые элементы, чтобы вандалы не могли их испортить».

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