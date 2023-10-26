«Ростелеком» организовал видеонаблюдение на стройплощадке в Томске

26 октября 2023 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» установил восемь камер наружного видеонаблюдения по периметру строительной площадки компании «АКФЭС». Застройщик планирует сдать в эксплуатацию четыре дома высотой 16 этажей в 2026 году.

Многоэтажный жилой комплекс будет возведен на участке между улицами Пролетарской, Водяной, переулком Тихим и проспектом Ленина.

Благодаря цифровому продукту «Комплексное видеонаблюдение», заказчик может в онлайн-режиме наблюдать за ходом работ, контролировать сотрудников и оперативно принимать управленческие решения. Архив записей доступен в личном кабинете пользователя от 7 до 30 дней.

«ИТ-сервисы „Ростелекома“ нацелены на обеспечение удобства и комфорта клиентов. Наличие камер на объекте строительства позволяет руководителям компаний быть спокойными за сохранность имущества и лишний раз не посещать площадку», — прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Мы работаем с „Ростелекомом“ с 2020 года. Это уже не первая наша стройка, за которой можно наблюдать при помощи системы видеомониторинга. После возведения домов, мы будем переустанавливать эти камеры непосредственно на фасад здания и затем передадим их в жилищный кооператив, как общедомовое имущество», — генеральный директор ООО «АКФЭС» Евгений Шулев.

«Комплексное видеонаблюдение» — это часть платформы «Ростелеком Ключ», которая включает в себя комплекс решений для безопасности и удаленного управления жилыми домами. Застройщикам, управляющим компаниям и ТСЖ также доступны умный домофон, шлагбаум с управлением через смартфон и система контроля учета доступа.

Цифровая платформа «Ростелеком Ключ» включена в реестр российского программного обеспечения, который формирует Минцифры России.

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