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Жильцы части домов Советского района Томска останутся без воды в понедельник

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды график когда дадут воду интересные новости Томска Жильцы части домов Советского района Томска останутся без воды в понедельник

Завтра утром, 9 декабря, в Томске жители ряда домов на шести улицах останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение связано с ремонтными работами и продлится с 9.00 понедельника до 1.00 вторника, 10 декабря. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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