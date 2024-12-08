Жильцы части домов Советского района Томска останутся без воды в понедельник

8 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра утром, 9 декабря, в Томске жители ряда домов на шести улицах останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение связано с ремонтными работами и продлится с 9.00 понедельника до 1.00 вторника, 10 декабря. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Проезд Александровский, 4;

Улица Герцена, 43б, 52, 52а, 54а, 56;

Улица Красноармейская, 46, 48;

Переулок Нечевский, 15, 18, 18а, 20, 20а, 21, 21/1, 21б, 21в, 21а, 24, 28, 30, 32, 32/1, 34;

Улица Тверская, 51, 51/1, 53, 53а, 57, 59, 66, 66/1, 68, 68/1, 68/2, 68а, 68б, 70, 70/1;

Проспект Фрунзе, 55, 59а, 61, 63, 65, 65а.

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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