Жильцы части домов Советского района Томска останутся без воды в понедельник
8 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
Завтра утром, 9 декабря, в Томске жители ряда домов на шести улицах останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии.
Отключение связано с ремонтными работами и продлится с 9.00 понедельника до 1.00 вторника, 10 декабря. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:
- Проезд Александровский, 4;
- Улица Герцена, 43б, 52, 52а, 54а, 56;
- Улица Красноармейская, 46, 48;
- Переулок Нечевский, 15, 18, 18а, 20, 20а, 21, 21/1, 21б, 21в, 21а, 24, 28, 30, 32, 32/1, 34;
- Улица Тверская, 51, 51/1, 53, 53а, 57, 59, 66, 66/1, 68, 68/1, 68/2, 68а, 68б, 70, 70/1;
- Проспект Фрунзе, 55, 59а, 61, 63, 65, 65а.
Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
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