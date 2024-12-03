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В томском электротранспорте и части маршруток перестали работать терминалы оплаты

Город, Общественный транспорт, Томские новости, транспорт оплата интересные новости Томска жесть В томском электротранспорте и части маршруток перестали работать терминалы оплаты

Сегодня вечером, 3 декабря, в городском транспорте Томска временно приостановлена работа терминалов оплаты, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным Центра организации и контроля пассажироперевозок, причиной стала DDos-атака на серверы оператора. В связи с этим в городских трамваях и троллейбусах, а также половине автобусов отсутствует возможность безналичного рассчета.

— Оператор в настоящее время проводит мероприятия по восстановлению работы сервисов, — говорится в сообщении.

Томичей просят учитывать эту информацию при перемещении по городу.

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