Пожилая женщина попала под колеса грузовика в Томске
25 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области
Сегодня, 25 октября, в Томске под колеса грузовика попала 90-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 14.00 на регулируемом пересечении улиц Яковлева и Средне-Кирпичная. Здесь 47-летний водитель грузового автомобиля Nissan сбил женщину, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате происшествия пешеход доставлена для осмотра в медицинское учреждение.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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