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Пожилая женщина попала под колеса грузовика в Томске

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Сегодня, 25 октября, в Томске под колеса грузовика попала 90-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.00 на регулируемом пересечении улиц Яковлева и Средне-Кирпичная. Здесь 47-летний водитель грузового автомобиля Nissan сбил женщину, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшествия пешеход доставлена для осмотра в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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