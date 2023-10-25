Мурал с краснокнижной косулей появился в Томске

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томске на здании департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды на пр. Кирова, 14 появился мурал с изображением краснокнижной косули, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Изображение сопровождает слоган Облкомприроды и департамента природных ресурсов «Работаем вместе для окружающей среды!».

Эскиз графической композиции подготовила художник Татьяна Борисова, автор иллюстраций Красной книги Томской области.

«В центре композиции — косуля, которая символизирует хрупкость и доверчивость самой природы, потребность в заботе и защите от чрезмерного негативного воздействия», — пояснила художница.

В сообщении уточняется, что цель мурала — привлечь внимание томичей и гостей города к вопросам экологии.

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