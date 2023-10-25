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Киберпремьера: молодежный комедийный сериал «Политех» встретился с первыми зрителями

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В кинотеатре «КАРО Атриум» состоялся допремьерный показ четырех серий комедийного сериала «Политех» (16+), созданный Black Box Production и «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Цифровая премьера сериала состоится 26 октября 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Новый молодежный комедийный проект пополнит линейку Wink Originals.

Гостями премьеры стали создатели и исполнители главных ролей в «Политехе», ведущие представители киноиндустрии, звездные актеры и популярные блогеры из Dream Team House — Егор Корешков, Александр Новиков, Роман Кулясов, Наташа Бардо, Вадим Скоб, Анна Покров, Дарья Авратинская и другие.

«“Политех” — актуальная история на тему, которая очень редко встречается в кино и сериалах. Она предлагает по-новому взглянуть на среднее специальное образование, а также на увлечение детей компьютерными играми. Мы старались сделать проект максимально близким для молодежи, что, кажется, получилось — зал сегодня очень тепло принял нашу премьеру. Радует, что ИРИ финансирует проекты на темы, которые интересны и важны молодежи — результатом нашего сотрудничества стала действительно добрая и яркая история», — отметил генеральный директор Black Box Production Павел Сарычев.

«Премьеры — всегда волнительно. Когда ты делаешь проект, то можешь быть уверен в постановке задач, выборе ракурсов, разведении мизансцен. Но когда ты выходишь представлять сериал на сцену — ты не можешь быть уверен ни в чем. Я смотрел сериал вместе с залом, затаив дыхание. Старался услышать буквально каждый шорох, каждый смех в зале. Зрители смеялись — и это очень круто. Потому что существует только одно правило: “если смешно — значит комедия”. После показа зрители отмечали игру молодых актеров. Открытие новых талантов — это большая и трудная работа, которую без поддержки сделать невозможно. За наш общий результат хочется сказать большое спасибо продюсерам сериала, ИРИ и видеосервису Wink», — подчеркнул режиссер сериала Алесей Зотов.

По сюжету школьнику Глебу (Саша Новиков) выпадает шанс стать частью популярной киберспортивной команды. Ради мечты он бросает школу, где и так редко появлялся, и переводится в не самый лучший колледж. Так, по расчетам Глеба, удастся не только успокоить родителей, которые хотят, чтобы у парня была профессия, но и получить больше времени на тренировки. Однако жизнь Глеба меняется, когда в колледж приезжает новая директриса из столицы Алиса (Анна Глаубэ). У молодой и амбициозной айтишницы большие планы: вывести учебное заведение в топ рейтинга колледжей страны, чтобы перезапустить собственную карьеру и вернуться в Москву. Алиса готова на всё, чтобы сделать продвинутый колледж по новым стандартам, а Саша стремится устранить все преграды на пути к киберспортивной славе. Столкновение интересов неизбежно, и кто из героев сможет добиться успеха?

Значительная часть съемок прошла в подмосковном городе Егорьевске, а «роль» колледжа досталась филиалу МГТУ «Станкин», который размещается в историческом здании постройки начала XX века. Готический образ колледжа подчеркивает фабулу, в которой профессии и карьерные амбиции будущего соперничают с представлениями из прошлого.

Первые два эпизода «Политеха» станут доступны в видеосервисе Wink 26 октября, далее каждый четверг будут выходить по две новые серии.

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