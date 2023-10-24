Два дома остались без крыш из-за пожара в Томске

24 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич, из архива издания

Сегодня, 24 октября, в Томске загорелись два дома по пер. Славянскому, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании гаража, вплотную пристроенного к деревянному дому, поступило в 13.29. К приезду пожарных одноэтажное и двухэтажное здания были полностью охвачены огнем, который грозил распространиться на стоящие рядом строения.

Возгорание удалось ликвидировать в 15.40. В результате пожара сгорела и обрушилась крыша одноэтажного дома, обгорели стены и вещи внутри. Также без крыши остался двухэтажный дом, пострадал от огня 2 этаж, две комнаты 1 этажа и гараж.

Общая площадь пожара 200 кв. метров. На месте работали 6 единиц техники, 23 человека.



Причина пожара устанавливается.

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