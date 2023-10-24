18+
18+
РЕКЛАМА

Шеф-редактор «Арзамаса» прочтет в Томске лекцию о том, как интересно рассказывать о науке

Культура в Томске, Томские новости, мероприятия куда сходить обучение редактор редакция интересные новости Томска Шеф-редактор «Арзамаса» прочтет в Томске лекцию о том, как интересно рассказывать о науке

В субботу, 28 октября, в томском областном Доме искусств пройдет лекция «Гуманитарное знание. Как „упаковать“ сложное в простое». Перед гостями выступит журналист, шеф-редактор проекта «Арзамас» Юлия Ботатко, сообщают организаторы в группе «ВКонтакте».

Лектор расскажет, как проект об истории культуры подает гуманитарное знание и делает сухую науку интересной и доступной для понимания. Также томичи узнают, как в «Арзамасе» придумывают форматы, работают с авторами и «какова тут роль интуиции и безумия, почему важно много всего знать, хотеть интересоваться самыми ненужными вещами и быть терпеливым».

Лекция стартует в 18.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Вход свободный по предварительной регистрации.

Встреча пройдет в рамках проекта «Про текст литературная Сибирь в прошлом и настоящем» и откроет новый сезон студии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Тульская компания разместит в томских «домах за рубль» гостиницы в «русском стиле»

17 октября 2023
Томские новости

МТС увеличил скорость мобильного интернета в Северске

28 сентября 2023
Томские новости

Томичи смогут уехать на дачи на маршрутках до середины октября

29 сентября 2023
Томские новости

В Томске открыли движение по съезду с Коммунального моста

9 октября 2023
Томские новости

Глава томской сети частных детсадов осуждена за махинации с субсидиями

9 октября 2023
Томские новости

Две иномарки столкнулись в Томске

1 октября 2023
Томские новости

Депутаты Томской облдумы ратифицировали концессию на строительство межуниверситетского кампуса

29 сентября 2023
Томские новости

Томская область зарезервировала землю под вторую очередь университетского кампуса

10 октября 2023
Люди

Новое поколение. Денис Гаврилов: «Чтобы понять суть моего искусства, нужно быть хотя бы поверхностно знакомым с современной культурой»

14 октября 2023
<