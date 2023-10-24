Шеф-редактор «Арзамаса» прочтет в Томске лекцию о том, как интересно рассказывать о науке

Томский Обзор / Фото: 24 октября 2023 // Фото: Дом искусств

В субботу, 28 октября, в томском областном Доме искусств пройдет лекция «Гуманитарное знание. Как „упаковать“ сложное в простое». Перед гостями выступит журналист, шеф-редактор проекта «Арзамас» Юлия Ботатко, сообщают организаторы в группе «ВКонтакте».

Лектор расскажет, как проект об истории культуры подает гуманитарное знание и делает сухую науку интересной и доступной для понимания. Также томичи узнают, как в «Арзамасе» придумывают форматы, работают с авторами и «какова тут роль интуиции и безумия, почему важно много всего знать, хотеть интересоваться самыми ненужными вещами и быть терпеливым».

Лекция стартует в 18.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Вход свободный по предварительной регистрации.

Встреча пройдет в рамках проекта «Про текст литературная Сибирь в прошлом и настоящем» и откроет новый сезон студии.

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