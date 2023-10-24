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Главный корпус томского «Томлесдрева» пострадал от огня, травмирован пожарный

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Возгорание произошло в главном корпусе ООО «Томлесдрев» в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, в корпусе располагаются цех производства древесностружечных плит с административными помещениями. Сообщение о пожаре поступило в 22:34 понедельника, ликвидировали возгорание в 00:32.

«Травмирован один человек: при тушении пожара с высоты упал командир отделения, доставлен в Больницу скорой медицинской помощи. В результате пожара на крыше здания обгорели часть кровли, двигатели от вентиляционных систем, внутри здания обгорели вентиляционные трубы и вентиляционное оборудование. Общая площадь пожара составила 60 кв. м», — говорится в сообщении.

Предварительная причина пожара — неисправность технического оборудования.

Лесопромышленный комплекс «Томлесдрев» осуществляет комплексную переработку древесины (добыча, лесопиление, деревообработка, производство ДСП и ЛДСП).

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