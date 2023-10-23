В Томском политехе пройдет День открытых дверей с роботам и экскурсией по общежитию

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2023 // Фото: news.tpu.ru

В конце недели, 28–29 октября, в ТПУ пройдет День открытых дверей «Томский политех — Autumn weekend», гости которого смогут познакомиться с инженерными школами, погрузиться в науку и студенческую жизнь.

Как уточняют в пресс-службе вуза, программа стартует 28 октября с торжественного открытия в Международном культурном центре ТПУ (ул. Усова, 13в, концертный зал). Здесь абитуриенты и их родители познакомятся с различными аспектами студенческой жизни — научной, учебной и внеучебной деятельностью ТПУ, а также получат ответы на самые часто задаваемые вопросы. Программа продлится с 12.00 до 13.00, необходима регистрация.

Там же, в МКЦ ТПУ, с 13.00 до 15.00 будут работать интерактивные точки инженерных школ вуза.

«Будущие политехники смогут познакомиться с разными инженерными профессиями и образовательными направлениями ТПУ, пообщаться со студентами и преподавателями, увидеть и испытать на себе различные научно-учебные разработки, а также познакомиться с студенческими сообществами и понять, чем занимаются ребята вне учебной деятельности», — обещают организаторы.

Участников Дня открытых дверей ждут мастер-классы и другие активности от школ Политеха. Среди них: «Безопасное погружение в инженерную практику — VR-реальность», «Теодолит — загадки неизведанных пространств», «Радиоактивные источники, что это такое и как ими пользоваться», «Огонь скрепляет металл», экскурсии в лабораторию робототехники, лабораторию перспективных материалов энергетической отрасли, «Квест техногиков: Исследуй, создавай, соревнуйся!» и другие.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Второй день мероприятия стартует с экскурсии по кампусу Томского политеха, которая пройдет с 11.30 до 13.30. Во её рамках участники пройдут по типичному маршруту студента ТПУ, узнают о том, как жили политехники 100 лет назад, прогуляются по одной из самых студенческих улиц Томска и выяснят, где питается типичный студент. Гости заглянут в Научно-техническую библиотеку, а потом отправятся в общежитие, где познакомятся с комендантом, узнают, как преодолеть пост охраны и зайдут в комнаты к студентам.

Стартует маршрут в холле первого этажа Главного корпуса ТПУ (пр. Ленина, 30). Необходимо пройти регистрацию.

Иногородние абитуриенты и их родители могут остановиться в профилактории Томского политеха (ул. Усова, 13). Стоимость проживания за одного человека составляет 550 рублей в сутки.

Узнать о наличии мест и забронировать номер можно с 8:30 до 17:30 в будние дни (с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв) по телефону: 8 (3822) 706-375 (администратор Наталья Петровна).

При бронировании необходимо указать, что вы являетесь абитуриентом ТПУ.

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