Томичи смогут бесплатно стать экскурсоводами

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2023 // Фото: news.tpu.ru

На этой неделе, 28 октября, в Томском политехе стартует школа экскурсоводов «Я тебе покажу». В течение месяца, до 27 ноября, её участники будут проходить специальную программу подготовки гидов для молодежного внутреннего туризма, сообщает пресс-служба вуза.

«Школа гидов будет включать в себя целый комплекс образовательных событий и практических мастер-классов, в рамках которых начинающие гиды смогут на практике применить полученные навыки в экскурсионной деятельности. Так, прослушав цикл лекций и посетив практические мастер-классы от ведущих историков, краеведов, экскурсоводов, методистов, участники в составе небольших команд под руководством наставников разработают собственные экскурсии по Томску», — говорит начальник отдела культурного наследия и работы с сообществом Елизавета Кузьмина.

В качестве спикеров интенсива выступят профессиональные томские гиды-экскурсоводы Елена Ерофеева, Дарья Павлова, историк-краевед, экскурсовод, директор ОКФ «Сибириада» Константин Черенков, экскурсовод, сотрудник Туристского информационного центра при музее истории Томска Максим Алдышин, заведующий сектором Научной библиотеки ТГУ Андрей Кузьмин, представители Научно-технической библиотеки ТПУ и областной библиотеки им. Пушкина.

Теоретический интенсив стартует 28 октября. В 16.30 в Главном корпусе ТПУ (204 аудитория, 2-й этаж) специалист по экспозиционной и выставочной деятельности отдела культурного наследия и работы с сообществом Светлана Григорьева прочитает лекцию об основах экскурсионной деятельности.

Участие в школе бесплатное — попасть в неё могут все желающие в возрасте до 35 лет. Необходимо только зарегистрироваться по ссылке.

Более подробную информацию о школе можно получить по телефону: 8 (3822) 70-56-71 или в сообщениях группы.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и в партнерстве с Туристским информационным центром при музее истории Томска, Научной библиотекой ТГУ и ОКФ «Сибириада».

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