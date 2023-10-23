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Томичей приглашают на очередной «Шабаш» в «Царство сновидений»

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В субботу, 28 октября, в Томске пройдет традиционная вечеринка «Шабаш» от творческого объединения ZEN. На этот раз темой мероприятия станет «Царство сновидений», сообщают организаторы в группе мероприятия «ВКонтакте».

В этом году «Шабаш» пройдет уже в 14 раз. Гостей ждут два музыкальных танцпола, лавки мастеров с изделиями ручной работы, эксклюзивные перформансы и акробатические шоу, а еще кинотеатр, буфет, зона отдыха и конкурс костюмов.

«Это не просто вечеринка, это целая вселенная, наполненная музыкой, искусством, различными активностями и интересными наряженными людьми», — отмечают организаторы, добавляя, что при создании атмосферы они вдохновлялись работами художников-сюрреалистов.

Место проведения мероприятия будет анонсировано в социальных сетях проекта. Сам «шабаш» будет проходить с 22.00 до 6.00. На мероприятии будут действовать билеты трех категорий: Standard, Group, и Priority. Приобрести их можно на официальном сайте.

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