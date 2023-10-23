В Томске отремонтировали дорогу возле ОКБ
23 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Область здоровья
Ремонт проезда вдоль главного корпуса Томской областной клинической больницы досрочно завершили в Томске. Сегодня, 23 октября, здесь возобновлено движение и вновь открыта парковка для автомобилей, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».
«По распоряжению губернатора начался ремонт, который завершен досрочно. Проезд и парковка приведены в нормативное состояние для удобства пациентов и сотрудников больницы», — отметил начальник облдепартамента здравоохранения Роберт Фидаров.
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