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В Томске отремонтировали дорогу возле ОКБ

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Ремонт проезда вдоль главного корпуса Томской областной клинической больницы досрочно завершили в Томске. Сегодня, 23 октября, здесь возобновлено движение и вновь открыта парковка для автомобилей, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

«По распоряжению губернатора начался ремонт, который завершен досрочно. Проезд и парковка приведены в нормативное состояние для удобства пациентов и сотрудников больницы», — отметил начальник облдепартамента здравоохранения Роберт Фидаров.

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