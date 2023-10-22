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Завтра томичей ждут дождь и гололед

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Завтра, 23 октября, в Томске ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются умеренные, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, отложение мокрого снега, порывы ветра 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности.

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