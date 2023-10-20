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В Томске обновили тротуары у 10-й поликлиники

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В Томске рабочие провели ремонт тротуаров по четной стороне пр. Мира на участке от ул. 79-й Гв. Дивизии до ул. Интернационалистов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, здесь специалисты обновили тротуарную плитку на площади 4200 кв. метров. Уточняется, что участок требовал ремонта.

«Кроме того, здесь находится поликлиника, куда ходит множество томичей, и сквер, где каждый день гуляют люди», — рассказали в городском департаменте дорожной деятельности и благоустройства.

В пресс-службе отмечают, что дорожное полотно на пр. Мира было отремонтировано в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2018 году.

Фото: пресс-служба мэрии

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