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Разработанный томскими учеными радиофармпрепарат начал поступать в медучреждения

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Разработанный учеными Томского политеха и НИИ онкологии Томского НИМЦ новый отечественный радиофармацевтический препарат на основе меченого технецием-99 оксида алюминия «Сентискан, 99mТс» поставляют в медучреждения по всей стране.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, сейчас выпущено уже более 1 000 флаконов нового препарата. Он предназначен для радионуклидной диагностики сторожевых лимфатических узлов. Это первый отечественный препарат такого плана — до недавнего времени в России отсутствовали отечественные радиофармацевтические препараты для визуализации сторожевых лимфоузлов, стоящих на пути лимфогенного метастазирования злокачественных опухолей.

«На данный момент „Сентискан“ поставляется в медицинские учреждения по всей стране. География очень широкая — Томск, Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Владивосток, Южно-Сахалинск и многие другие города. В 2023 году уже выпущено 1 200 флаконов препарата», — отметил один из разработчиков препарата, старший научный сотрудник лаборатории № 31 ядерного реактора ТПУ Елена Стасюк.

По словам ученых, ранее было доказано, что биопсия сторожевого лимфоузла с последующим гистологическим или цитологическим исследованием позволяет с высокой вероятностью прогнозировать наличие регионального метастазирования. Использование радионуклидной диагностики дает возможность точно определять локализацию сторожевого узла как во время операции, так и на дооперационном этапе. И, как следствие, минимизировать функциональные и косметические послеоперационные дефекты, что сохраняет качество жизни пациентов.

«Масштабирование и отработка процесса производства, его валидация, подтверждение воспроизводимости, обеспечение контроля качества продолжались до 2020 года и завершились получением регистрационного удостоверения и организацией серийного производства на исследовательском ядерном реакторе Томского политехнического университета», — говорит заместитель директора НИИ онкологии Томского НИМЦ по научной и инновационной работе, руководитель стратегической ставки «Инженерия здоровья» Томского политеха Владимир Чернов.

Разработка осуществлялась в рамках федеральной целевой программы «ФАРМА — 2020» и при поддержке программы Минобрнауки России «Приоритет 2030», реализуемой в Томском политехническом университете.

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