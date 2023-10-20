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Томичей ждет дождь и мокрый снег

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Завтра, 21 октября, и ночью 22 октября томичей ждет ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидается дождь, мокрый снег, гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

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