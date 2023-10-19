Поставщик удобрений инициирует банкротство крупного томского ЛПК «Монолит-строй»

19 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

ООО «Агропромтрейд» (Москва, поставщик удобрений и химикатов) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о признании ООО «Монолит-строй» (заводы МДФ и OSB-плит «Латат» в Томске) банкротом, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Заявление подано 17 октября, к производству пока не принято.

Вместе с тем с конца 2022 года стороны судятся вокруг контракта 2020 года. «Агропромтрейд» поставил в адрес «Монолит-строя» товары на сумму 76,9 млн рублей, но компания не оплатила эту поставку в срок. В связи с этим поставщик обратился в суд с иском о взыскании 117,4 млн рублей, в том числе, 76,9 млн рублей за сам товар и 40,5 млн рублей неустойки.

В ходе судебных разбирательств «Монолит-строй» оплатил товар, поэтому сумма требований была снижена, но неустойка пересчитана, по состоянию на 14 марта она составляла 57,9 млн рублей.

«Ответчик (...) ссылается на сложную геополитическую и экономическую ситуацию, произошедшие события, нарушение логистических цепочек, высокую волатильность валют, отсутствие возможности расчетов контрагентов с российскими банками, прекращение работы иностранных компаний на территории Российской Федерации, являющихся контрагентами ответчика», — говорится в решении суда.

Суд посчитал неустойку несоразмерной и снизил ее до 17 млн рублей, частично удовлетворив требования истца. Решение было вынесено в мае, в августе Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал суд первой инстанции. «Агропромтрейд» подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа, заседание по ее рассмотрению состоится 26 октября.

Кроме того, «Агропромтрейд» подавал заявления об обеспечительных мерах в виде ареста средств на счетах «Монолит-строя», но суд их не удовлетворил.

Сообщалось, что «Монолит-строй» в 2022 году наряду с другими лесопромышленными компаниями Томской области оказался в сложной ситуации из-за трудностей при сбыте продукции. Речь идет о проблемах с экспортом лесоматериалов в азиатские страны. Продукция ЛПК вывозилась из региона через ближайший пункт пропуска через границу в Курганской области, расположенный далеко от Томской области. В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее список пограничных пунктов для экспорта пиломатериалов, что решит длившуюся полгода проблему с вывозом продукции предприятий ЛПК Западной Сибири.

Также сообщалось, что финансовые и производственные показатели «Монолит-строя» в 2022 году снизились. Так, чистая прибыль сократилась в 2,4 раза (до 713 млн рублей), выручка — на 10% (до 7,7 млрд рублей). При этом экспортная выручка упала на 9,5% — до 2,193 млрд рублей (крупнейшие покупатели находятся в Узбекистане и Казахстане). Себестоимость в 2022 году выросла на 13% — до 5,45 млрд рублей. Производство плит МДФ и ХДФ упало на 28% (до 282 тыс. куб. метров, в основном в части шлифованных плит МДФ — продажи этой продукции сформировали 62% выручки в прошлом году), стеновых панелей — на 32% (до 4,343 млн кв. метров), ламинированных напольных покрытий — на 5% (до 9,032 млн кв. метров).

«Монолит-строй» владеет заводами МДФ и OSB-плит «Латат» в Томске. Предприятие имеет полный цикл производства: заготавливает лес на арендованных участках, производит плиты МДФ и OSB, а также конечную продукцию в виде линейки строительных и отделочных материалов (межкомнатные двери, ламинированное напольное покрытие, декоративные стеновые панели). По данным самой компании, это один из крупнейших производителей МДФ-плит в России.

Также компания строит завод карбамидоформальдегидного концентрата (КФК, химическое сырье для производства древесных плит; объем инвестиций составляет 4 млрд рублей), планирует построить завод по производству березовой фанеры (1,2 млрд рублей).

По данным ЕГРЮЛ, 50% долей ООО принадлежит Александру Голощапову, еще 50% -кипрской Entomo Ltd.

«Агропромтрейд», по данным на сайте компании, один из крупнейших игроков российского рынка поставки азотных удобрений, агрохимикатов и химического сырья для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по России и стран ближнего зарубежья. Помимо этого компания поставляет КФК. По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в 2017 году, принадлежит Аркадию Ишутину. Выручка в 2022 году составила 4,8 млрд рублей, чистая прибыль — 14,2 млн рублей.

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