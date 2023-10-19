Томичей приглашают на научное кино в Доме искусств

19 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 20 октября, в томском Доме искусств пройдет показ киноальманаха «ФАНК. Идеи и технологии, меняющие мир».

Как уточняют организаторы, томичи увидят короткометражные фильмы о различных исследованиях, снятые 12 режиссерами. Сам альманах охватывает различные исследования — от термоядерной энергетики до гуманитарных наук. В программу вошел и короткометражный научно-популярный фильм о сибирском журналисте, этнографе, драматурге и общественном деятеле Георгии Гребенщикове, писавшем под псевдонимом Сибиряк. Повествование основано на исследовании его текстов, которые провела кандидат филологических наук Елена Яркова.

После показа томичи смогут пообщаться с Еленой и режиссером короткометражки, магистром философии, сооснователем Школы нескучного доклада Кристиной Быковой.

Кинопоказ пройдет в Доме искусств по ул. Шишкова, 10. Начало в 19.00, вход свободный, по предварительной регистрации.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».