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Томичей приглашают на научное кино в Доме искусств

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Завтра, 20 октября, в томском Доме искусств пройдет показ киноальманаха «ФАНК. Идеи и технологии, меняющие мир».

Как уточняют организаторы, томичи увидят короткометражные фильмы о различных исследованиях, снятые 12 режиссерами. Сам альманах охватывает различные исследования — от термоядерной энергетики до гуманитарных наук. В программу вошел и короткометражный научно-популярный фильм о сибирском журналисте, этнографе, драматурге и общественном деятеле Георгии Гребенщикове, писавшем под псевдонимом Сибиряк. Повествование основано на исследовании его текстов, которые провела кандидат филологических наук Елена Яркова.

После показа томичи смогут пообщаться с Еленой и режиссером короткометражки, магистром философии, сооснователем Школы нескучного доклада Кристиной Быковой.

Кинопоказ пройдет в Доме искусств по ул. Шишкова, 10. Начало в 19.00, вход свободный, по предварительной регистрации.

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