В Томской области выбрали лучших тёлок

Томский Обзор / Фото: 19 октября 2023 // Фото: depagro.tomsk.gov.ru

В среду, 18 октября, в Томской области прошла I выставка сельскохозяйственных животных, в рамках которой прошел конкурс племенных телок. Участие в показе на площадке СПК «Нелюбино» приняли лучшие представительницы черно-пестрой, голштинской и айрширской пород из шести хозяйств региона.

Как сообщает пресс-служба департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, лучших телок на выставку-конкурс представили томские племзаводы и племрепродукторы: АО «Дубровское» (черно-пестрая голштинская порода), агрофирма «Межениновская» (красно-пестрая голштинская порода), СПК «Белосток» (айрширская порода), ООО «Заварзинский» (черно-пестрая порода), ООО «Сибирское молоко» (черно-пестрая голштинская) и СПК «Нелюбино» (черно-пестрая голштинская).

Как рассказала директор СПК «Нелюбино» Галина Петрова, своих телок к выставке они готовили целый месяц.

«Один из этапов конкурса предполагает выводку конкурсанток, в ходе которой телочки должны пройти по кругу, показать себя во всей красе. Это своеобразное дефиле далось нашим девочкам не так просто, так как они никогда не были на подиуме. Пока тренировали наших красоток ходить по кругу спокойно и с достоинством, потратили не только массу времени, но и немалое количество сахара», — рассказала Галина Александровна.

Каждую участницу конкурса представил гид выставки специалист Регионального информационно-селекционного центра Томской области Алена Буркова. Она сообщила «выходные данные» участниц — возраст, вес, основные породные характеристики.

Особенные истории о своих подопечных рассказали зоотехники хозяйств. Так, старший зоотехник комплекса СПК «Белосток» Кирилл Словеснов отметил, что их телочка привыкла к вольготному беспривязному содержанию. А техник-осеменатор ООО «Сибирское молоко» Елена Фатеева описала, как тщательно они готовили к конкурсу свою воспитанницу — мыли шерстку с шампунем, подстригали волоски на ушках. Главный зоотехник агрофирмы Межениновская Сергей Давлетчин раскрыл лайфхак, почему в их хозяйстве телочкам не убирают рога — за них удобно захватить буренку, чтобы поставить ее на привязь.

По итогам конкурса самой красивой телочкой жюри признало Дубровчанку — 16-месячную особу из АО «Дубровское».

«Это был наш первый опыт проведения подобных выставок-конкурсов, — рассказал заместитель начальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Александр Савенко. — И я считаю, что первый блин не получился комом. Теперь в планах проводить такие выставки регулярно и включать в соревнования не только телок, но и коров, и племенных бычков».

Фото: depagro.tomsk.gov.ru

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».