Административные дела возбудили из-за майнинг-фермы на томском водозаборе

19 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Прокуратура Томской области возбудила два административных дела из-за майнинг-фермы на территории водозабора ООО «Томскводоканал», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дела возбудили по ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение к электрическим сетям), ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).

«Установлено, что в нарушение требований закона в отсутствие необходимых разрешительных документов на водозаборе размещен специализированный комплекс оборудования, мощности которого используются для получения криптовалюты», — говорится в сообщении.

Комплекс оборудования включает в себя две газопоршневых установки, на шум и вибрацию от которых жаловались жители поселка Кайдаловка.

По результатам проверки прокуратура направила в суд иск о понуждении «Томскводоканала» демонтировать незаконно установленное оборудование, так как у компании нет лицензии на эксплуатацию газопоршневых установок, являющихся опасным производственным объектом.

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