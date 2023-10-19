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Томичи вновь смогут летать в Пхукет напрямую из томского аэропорта

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После трехлетнего перерыва возобновлено чартерное авиасообщение Томска с Пхукетом. Об этом сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

«По информации, предоставленной туроператором, открыта продажа туров по направлению Томск — Пхукет (Таиланд), — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточняют, что уже сформирована зимняя программа по курортным направлениям с прямыми вылетами из Томска туроператора «Anex». Полеты будут выполняться с 30 октября 2023 по 23 марта 2024 года авиакомпанией «AzurAir».

Условия бронирования, стоимость путевок, даты вылета и продолжительность туров можно узнать в туристических агентствах города.

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