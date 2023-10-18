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В Томске автобусы №4 временно изменят схему движения

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На время проведения работ на теплосетях в Томске временно изменит схему движения автобусы маршрута №4, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, до 17.00 четверга, 19 октября, маршрутки этого направления будут двигаться по схеме:

Ранее сообщалось, что в связи с проведением работ в Томске перекроют движение по ул. Вершинина.

Томичей просят учитывать информацию об изменении схемы движения при планировании путей передвижения по городу.

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