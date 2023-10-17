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В Томске до четверга перекроют участок ул. Вершинина

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Сегодня, 17 октября, в Томске временно перекроют участок ул. Вершинина от ул. Нахимова до проезда Вершинина, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с проведением работ на участке тепломагистрали. Предполагается, что движение будет восстановлено к 17.00 четверга, 19 октября. До этого времени проезд на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

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