В Томске до четверга перекроют участок ул. Вершинина

17 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Сегодня, 17 октября, в Томске временно перекроют участок ул. Вершинина от ул. Нахимова до проезда Вершинина, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с проведением работ на участке тепломагистрали. Предполагается, что движение будет восстановлено к 17.00 четверга, 19 октября. До этого времени проезд на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

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