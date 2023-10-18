Минпромторг заказал томскому ИХТЦ разработку технологий еще трех химвеществ за 800 млн рублей

18 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш, из архива издания

ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр» (ИХТЦ) по заказу Минпромторга РФ разработает технологии получения еще трех химических веществ, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

ИХТЦ стал единственным участником всех закупок. Общая стоимость трех контрактов — 782,7 млн рублей.

Компании предстоит до 12 декабря 2025 года разработать и начать производство ряда веществ, поставки которых в РФ были прекращены.

Так, ИХТЦ разработает технологию для получения ацетилацетона (используется при производстве изделий электронной техники), создаст опытную установку производительностью не менее 82 кг в год, а также выпустит опытную партию вещества для приемочных испытаний.

Другой контракт стороны заключили на разработку технологии получения N-метил-2-пирролидона, который также используется при производстве электротехники. Опытная установка должна производить две марки материала: «технический» (не менее 30 тонн в год) и «ОСЧ 35-6» (не менее 8,4 тонны в год).

Наконец, томские химики займутся разработкой композиции на основе полиэфирэфиркетона для кабельной изоляции. По этому лоту необходимо создать установку мощностью 7 тонн в год.

Ранее сообщалось, что ИХТЦ и Минпромторг РФ заключили контракты на разработку технологий бромоводорода, тетракиса титана, трибромида бора, тартратов и цитратов. Все эти химвещества необходимы для микроэлектронной промышленности. Запуск производства запланирован на 2024–2025 годы. По оценке аналитиков центра, проектная мощность производств полностью закроет потребности российской отрасли микроэлектроники в данных веществах. Общая стоимость контрактов — 989 млн рублей.

Предполагается, что новые производства будут организованы на площадке Центра малотоннажной химии, проектированием которого сейчас занимается ИХТЦ совместно с Томским госуниверситетом (ТГУ) и ООО «Новохим» (Томская область).

ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр» — предприятие при Томском госуниверситете. Компания занимается разработкой технологий и веществ для заказчиков в различных отраслях промышленности. По данным ЕГРЮЛ, компания на 15% принадлежит ТГУ, еще на 85% — гендиректору Алексею Князеву.

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