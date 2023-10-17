Маломобильные томичи смогут бесплатно ездить на такси

17 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

Подопечные некоммерческих организаций Томска, которым трудно пользоваться общественным транспортом, смогут бесплатно ездить на такси в рамках проекта «Помощь рядом», сообщает внешняя пресс-служба Яндекс Такси.

Социальный проект компании до недавнего времени был доступен только в 33 крупных городах России. Теперь опцией могут пользоваться и томские организации.

Проезд в рамках проекта оплачивает Яндекс, также на эти цели идут пожертвования пользователей сервисов компании. Комиссия с заказов по программе «Бесплатные поездки для НКО» не взимается и водитель получает полную стоимость. Поддержать проект может каждый, для этого достаточно включить функцию округления в приложении или на сайте проекта «Помощь рядом».

В проекте участвует более 100 тыс. водителей. «Все они имеют высокий рейтинг, перед началом работы в обязательном порядке знакомятся с обучающими материалами, которые помогают понять как вести себя с пассажирами с особенностями здоровья», — говорится в сообщении.

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