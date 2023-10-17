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Инвестор «дома за рубль» предлагает обустроить сквер на ул. Тверской в Томске

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Один из первопроходцев программы «Дом за рубль» Александр Беликов выступил с инициативой благоустроить сквер на углу ул. Тверской и пр. Фрунзе. Рядом с ним располагается историческая усадьба «Дом с грифонами», восстановление которой инвестор завершает в этом году.

Как сообщал «Томскому Обзору» председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации города Томска Никита Кирсанов, эскизный проект Александр Беликов разработал за собственный счет. Сейчас территория будущего сквера принадлежит администрации Томского района.

— Несколько лет назад тут планировалось строительство нового здания, но этот проект так и не был реализован. Ну, а если территория пустует — почему бы в самом деле не устроить здесь сквер? Если этому суждено будет реализоваться — здесь может появиться одно из наиболее интересных городских общественных пространств, — отметил Кирсанов.

Дизайн-проект сквера
Фото: предоставлен администрацией Томска

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