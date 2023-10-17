«Карьероуправление» займется комплексным благоустройством территории в районе ул. Вершинина

В Томске подвели итоги торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории в 1,2 га между улицами Вершинина, П. Осипенко и пер. Промышленный. Их выиграло ООО «СЗ «Карьероуправление».

Как сообщает пресс-служба мэрии, застройщик предложил за право заключения договора цену 188,5 млн рублей. Теперь с ним заключат договор о комплексном развитии территории сроком на 7 лет. Предполагается, что застройщик будет обязан разработать и согласовать с мэрией проекты планировки и межевания, которые должны включать в себя жилищное строительство определенной этажности, инженерные коммуникации и благоустройство территории.

В пресс-службе отмечают, что администрации города также приняла решение о комплексном развитии еще ряда незастроенных территорий в районе Иркутского тракта, ул. Б. Подгорной, ул. Клюева.

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