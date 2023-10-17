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Томский спортсмен стал лучшим на Кубке России по пауэрлифтингу

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Томский спортсмен Сергей Усов одержал победу на Кубке России по пауэрлифтингу в дисциплине «жим», сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир проходил в Туле накануне, 16 октября. В нем приняли участие около 90 спортсменов со всей страны.

Мастер спорта международного класса Сергей Усов выступал в весовой категории «120+ килограммов». В трёх подходах он зафиксировал вес в 340, 350 и 377.5 кг. Этот результат позволил ему стать лучшим на турнире. Также спортсмен стал победителем в абсолютном зачёте.

Сергей тренируется под руководством своего отца, Сергея Усова.

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