Томский спортсмен стал лучшим на Кубке России по пауэрлифтингу

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2023 // Фото: depms.ru

Томский спортсмен Сергей Усов одержал победу на Кубке России по пауэрлифтингу в дисциплине «жим», сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир проходил в Туле накануне, 16 октября. В нем приняли участие около 90 спортсменов со всей страны.

Мастер спорта международного класса Сергей Усов выступал в весовой категории «120+ килограммов». В трёх подходах он зафиксировал вес в 340, 350 и 377.5 кг. Этот результат позволил ему стать лучшим на турнире. Также спортсмен стал победителем в абсолютном зачёте.

Сергей тренируется под руководством своего отца, Сергея Усова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».