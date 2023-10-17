Томичи увидят оригиналы графики Марка Шагала

В четверг, 26 октября, в Томском областном художественном музее откроется выставка «Три эпохи Марка Шагала». Томичи увидят оригиналы более 60 редких графических произведений из коллекции Марка и Павла Башмаковых, сообщают организаторы.

Гостей выставки ждет ретроспектива ключевых моментов в графическом творчестве художника, родившегося в России и ставшего известным во всем мире. «Уникальный стиль, который ему удалось сохранить на протяжении жизни, завоевал признание ценителей искусства и широкой общественности в Европе и Америке, а художнику принес звание одного из символов авангардного движения ХХ века», — говорится в сообщении.

На выставке томичи смогут увидеть как иллюстрации к «Мёртвым душам» Н. В. Гоголя, которые были сделаны в самом начале творческого пути Шагала, так и более поздние работы. В экспозиции представлены и произведения на ключевые темы в творчестве художника: малая родина — Витебск, его муза Белла и другие.

«Трогательный и романтичный, всё время будто бы всматривающийся за границы жизни человека, Марк Шагал изображал мир, наполненный узнаваемыми и близкими каждому образами, при этом наделяя его собственной палитрой, перспективой и даже гравитацией», — сообщают организаторы

Выставка будет работать до 14 января 2024 года по адресу: пер. Нахановича, 3. Стоимость билетов: 350 — 500 рублей, купить их можно по ссылке.

Павел Башмаков — коллекционер, куратор выставки «Три эпохи Марка Шагала», владелец галереи современного искусства PS Gallery, организатор выставок искусства XX века. Марк Башмаков — математик, ученый-педагог, доктор физико-математических наук, профессор, член Российской академии образования, коллекционер. Один из самых известных в России коллекционеров произведений искусства парижской школы в жанре livre d’artiste (фр. «книга художника»). С 2015 года в Эрмитаже на постоянной основе проводятся выставки экспонатов из собрания Башмакова. В феврале 2017-го Марк Башмаков подарил музею 20 знаковых книг художника.

Фото: Томский областной художественный музей

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