Тульская компания разместит в томских «домах за рубль» гостиницы в «русском стиле»

17 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Тульская компания «Улдуз» заключает договор на право аренды еще одного «дома за рубль» на пер. Батенькова, 11. Здание стало четвертым, взятым по программе туляками, а сейчас оформляется договор еще и на пятый по пер. Батенькова, 18/1.

Как сообщает пресс-служба мэрии, инвестор собирается создать в Томске гостиничную сеть в «русском стиле». Для этого они планируют взять порядка 10 «домов за рубль». Уточняется, что компанию интересуют здания, которые можно было бы объединить в кластер.

Напомним, в июле 2023 года стало известно, что тульская компания Улдуз» стала первым иногородним инвестором программы «дом за рубль». Туляки взяли в аренду здания по ул. Розы Люксембург, 72б и пер. Островского, 7.

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