50 сотрудников «Газпромнефть-Востока» стали участниками Дня донора

17 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В «Газпромнефть-Востоке» прошел второй в этом году корпоративный День донора. Участие в нем приняли 50 сотрудников компании. К ним присоединились партнеры из других предприятий «Газпром нефти», работающие в Томске.

По традиции специалисты Томского регионального центра крови организовали пункт сдачи прямо в офисе «Газпромнефть-Востока», предоставив необходимое оборудование и специалистов. Акция прошла в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

— Мы благодарим наших постоянных и давних партнеров из Томского регионального центра крови, которые всегда идут навстречу и отзываются на наши инициативы по проведению Дня донора. Мы понимаем всю важность этой акции, постоянную востребованность донорства. Важно, что наш список доноров пополняется новыми именами, а работники промыслов находят возможность стать участниками мероприятия во время своей выходной вахты, — рассказал генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

— Я первый раз сдавала кровь, волнения не было: я знала, как будет организован процесс, прочитала рекомендации донорам, за самочувствие не переживала. Кровь уже сдала — состояние прекрасное. С этого дня — я постоянный участник наших корпоративных акций, по возможности буду ходить и на станцию переливания крови, так как осознаю, что могу помочь людям, которые находятся в тяжелом состоянии, — отметила главный специалист сектора по обучению и развитию персонала «Газпромнефть-Востока» Виктория Копылова.

— Я донор со стажем и стараюсь сдавать кровь не реже двух раз в год. Главная мотивация — помощь людям, оказавшимся в беде. У меня довольно редкая вторая отрицательная группа крови, и я знаю, что она востребована. Сегодня многие мои коллеги впервые стали участниками акции, когда новый опыт поддерживается благородным делом, то это особенно приятно, стимулирует и мотивирует, — поделился начальник отдела закупок — заместитель начальника управления по закупке работ и услуг «Газпромнефть-Востока» Рустем Ганеев.

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