Томичи могут отдать книги в пользу бездомных животных

16 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер

В Томске 28 и 29 октября в подвале пиццерии Make Love Pizza пройдет благотворительная книжная гаражка. Все вырученные средства пойдут на помощь подопечным зоозащитной организации «Содружество», сообщают организаторы.

Сейчас волонтеры проводят активный сбор книг. Горожане могут принести издания в хорошем состоянии для участия в ярмарке. Организаторы принимают: современную литературу, детские книги, фантастику и фэнтези, детективы, классику, иностранную литературу, комиксы и другое.

Книги необходимо принести в бизнес-центр «Лидер» по пр. Ленина, 166 (офис 20): 19 октября с 19.00 до 21.00, 21 и 22 октября с 14.00 до 18.00.

На распродаже гостей ждут различные активности — плетение кос и мастер-классы. Волонтеры из фонда «Сибирь-СПИД-Помощь» проведут консультации и бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ для всех желающих.

Мероприятие пройдёт 28 с 12.00 до 20.00 и 29 октября с 11.00 до 20.00 по адресу: пр. Ленина 85а (подвал).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».