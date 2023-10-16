Новый сервис приблизит спортобъекты Северска к людям на расстояние вытянутой руки

16 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Живу Спортом

Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Северска совместно со Сбером запустили сервис «Спорт Рядом», который автоматизирует работу спортивных объектов.

Чтобы воспользоваться Сервисом необходимо установить на мобильный телефон приложение «Живу Спортом», вскоре оно будет переименовано в «Спорт Рядом», пройти несложную регистрацию, перейти во вкладку «Площадки», ознакомиться с ближайшими спортивными объектами и выбрать понравившуюся услугу.

Мобильное приложение покажет пользователю подключенные спортивные объекты Северска — СК Олимпия и Юность СДЮШОР им. Егоровой, благодаря чему жители смогут легко найти на карте нужный спортивный объект, посмотреть его расписание, приобрести билет или абонемент, а также оставить отзыв о работе спортивного учреждения.

Приложение доступно для скачивания в Google Play и Арр Store.

«Внедрение цифровых платформ — закономерный процесс, который позволит спорту стать максимально доступным. Запуск Сервиса „Спорт Рядом“ еще один важный шаг на пути к достижению показателя, обозначенного Президентом Владимиром Путиным, согласно которому к 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна составлять не менее 70%», — отметил начальник управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Северска Антон Козлов.

«Цифровизация регионов — одна из приоритетных задач Сбера. Мы уделяем внимание как развитию финансовых продуктов, так и проектов, направленных на поддержание здорового образа жизни. Внедрение решения „Спорт Рядом“ позволяет оцифровать и администрировать все операционные процессы внутри спортивных организаций. Мы уверены, что благодаря цифровому Сервису спорт для жителей региона станет еще более доступным», — сказал управляющий Томским отделением Сбера Игорь Чепеньков.

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