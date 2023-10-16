18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на встречу с автором книги «Фая и Беленец»

Книги в Томске, Культура в Томске, Томские новости, мероприятия книги куда сходить интересные новости Томска Томичей приглашают на встречу с автором книги «Фая и Беленец»

В четверг, 19 октября, в Томске в Первом музее славянской мифологии пройдет творческая встреча с автором и иллюстратором книги «Фая и Беленец», создательницей фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек» Мариной Аржаниковой.

Как уточняют организаторы, во время чаепития гости узнают о том, как родилась книга, о чем она и кто ее герои. Кроме того, Марина Аржаникова прочтет два рассказа и споет романсы.

«До сих пор не могу понять откуда пришли ко мне мои герои... Из прошлого? Будущего, из детства? Порой радующие, порой расстраивающие меня, но, однозначно, всегда любимые... Мне интересны люди, их переживания, непредсказуемость, лиризм и нетерпимость. Просто они такие как есть. Буду рада, если моя книга заинтересует вас» — рассказывает Марина.

Встреча пройдет 19 октября в Первом музее славянской мифологии по ул. Загорная, 12. Начало в 18.00.

Вход свободный.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Стартап-студия томских вузов получит еще более 110 млн рублей на развитие

3 октября 2023
Томские новости

Томский спортсмен взял «серебро» чемпионата России по скайранингу

4 октября 2023
Томские новости

В Томске появятся новые «медицинские» арт-заплатки

6 октября 2023
Томские новости

«Ростелеком» сделал бесплатными международные звонки в Израиль

13 октября 2023
Томские новости

Ботаникум. Краснокнижный цветок из долины реки Черталы

18 сентября 2023
Томские новости

В Томске установили еще одну маску фестиваля «Лики Сибири»

28 сентября 2023
Томские новости

Новым главным федеральным инспектором по Томской области назначен Юрий Семенов

10 октября 2023
Томские новости

В Томске на Красноармейской высадили живую изгородь

19 сентября 2023
Томские новости

Сегодня и завтра томичей ждут град, грозы и похолодание

22 сентября 2023
<