Томичей приглашают на встречу с автором книги «Фая и Беленец»

Томский Обзор / Фото: 16 октября 2023 // Фото: vk.com/slav_museum?t2fs=b2f52210184e894a15_3

В четверг, 19 октября, в Томске в Первом музее славянской мифологии пройдет творческая встреча с автором и иллюстратором книги «Фая и Беленец», создательницей фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек» Мариной Аржаниковой.

Как уточняют организаторы, во время чаепития гости узнают о том, как родилась книга, о чем она и кто ее герои. Кроме того, Марина Аржаникова прочтет два рассказа и споет романсы.

«До сих пор не могу понять откуда пришли ко мне мои герои... Из прошлого? Будущего, из детства? Порой радующие, порой расстраивающие меня, но, однозначно, всегда любимые... Мне интересны люди, их переживания, непредсказуемость, лиризм и нетерпимость. Просто они такие как есть. Буду рада, если моя книга заинтересует вас» — рассказывает Марина.

Встреча пройдет 19 октября в Первом музее славянской мифологии по ул. Загорная, 12. Начало в 18.00.

Вход свободный.

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