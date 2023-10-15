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Две иномарки столкнулись в Северске

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Сегодня утром, 15 октября, в Северске столкнулись Renault Logan и Renault Sceniс, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 8.50 на автодороге «Центральный КПП — путепровод». По предварительным данным, водитель Renault Scenic, двигавшийся в сторону Северска, потерял управление и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия 38-летний водитель Renault Logan повреждения и и был доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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