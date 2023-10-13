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Томская область выделила 50 млн рублей на инициативы жителей по благоустройству в 2024 году

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В проекте бюджета на 2024 год заложено 50 млн рублей на инициативы жителей по благоустройству территорий. Они могут быть реализованы за счет софинансирования, сообщает пресс-служба Законодательной Думы Томской области.

Механизм инициативного бюджетирования в Томской области работает с 2018 года. Депутаты областной думы внесли соответствующие поправки в региональный закон о межбюджетных отношениях. Субсидии на реализацию микропроектов по вопросам местного значения выделяются районам при обязательном их софинансировании со стороны местных бюджетов (не менее 10%) и самих жителей (не менее 5%).

— Несколько лет назад в бюджете на инициативное бюджетирование выделялось 25 миллионов рублей, теперь сумма увеличена до 50-ти. Люди начинают активнее пользоваться этим инструментом. Даже в деревне Мало-Жирово Асиновского района, где живут более ста человек, уже сделаны парк для отдыха и спортплощадка. Такая возможность помогает и жителям, и нам, депутатам, благоустраивать территории, наводить там порядок, — отметил депутат бюджетно-финансового комитета думы Олег Громов.

За шесть лет в Томской области с участием населения реализовано более 350-ти инициатив: создание детских и спортивных площадок; ремонт дорог и остановок, ремонт объектов ЖКХ и муниципальных зданий библиотек и домов культуры; благоустройство парков и скверов; установка памятников участникам Великой Отечественной войны и др.

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