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Стал известен лучший ресторан Сибири по версии премии WHERETOEAT

Еда, Томские новости, еда рестораны красноярск новосибирск Стал известен лучший ресторан Сибири по версии премии WHERETOEAT

Вчера, 12 октября, в Конгресс-холле Сибирского федерального университета в Красноярске прошла III церемония вручения наград ресторанной премии WHERETOEAT Siberia. Тройку лидеров заняли красноярские рестораны.

Как сообщают организаторы, лидером стал ресторан Tunguska. На втором месте оказался ресторан 0.75 Please Wine & Kitchen, который 2021 и 2022 года занимал первые места сибирского рейтинга. Третье место досталось ресторану «Чешуя». Томские рестораны из лонг-листа премии в топ-10 не попали.

Рейтинг лучших ресторанов Сибири по версии WHERETOEAT Siberia 2023:

1. Tunguska, Красноярск;

2. 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск;

3. «Чешуя», Красноярск;

4. «Дзе», Красноярск;

5. Skopin, Новосибирск;

6. Fresco, Красноярск;

7. Hello Wine, Красноярск;

8. Pardon My French, Новосибирск;

9. «Жан Хуан Лу», Новосибирск;

10. «Горячий цех», Новосибирск.

Титул «Шеф-повар года» получил Александр Кучеров, возглавляющий кухню 0.75 Please Wine & Kitchen. Лучшим сомелье Сибири стала Арина Обеднина из красноярского «Глас» / Glas. «Баром года» выбран Humble. Social Club + Bar из Иркутска. Все три года проведения WHERETOEAT Siberia он входит в шорт-лист спецноминации, но в этом году впервые одержал победу. Красноярскому ресторану Fresco журналисты отдали победу в спецноминации «Выбор СМИ».

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