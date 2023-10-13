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Томичей приглашают на круглый стол, приуроченный ко Дню памяти жертв политических репрессий

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Во вторник, 17 октября, в томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет круглый стол, посвященный памяти трагедий XX века. Мероприятие приурочено ко Дню памяти жертв политических репрессий, который ежегодно проходит 30 октября.

Как уточняют организаторы, в дискуссии примет участие гость из Екатеринбурга — писатель журналист, автор интернет-издания s-t-o-l Олег Глаголев. Компанию ему составят члены Преображенского братства Томска (Содружество малых православных братств, объединяет несколько десятков малых братств в Москве и других городах России и зарубежья — прим. ред.) и сооснователь музея Василий Ханевич.

«Вместе с гостями встречи он (Олег Глаголев — прим. ред.) обсудит проблемные вопросы сохранения исторической памяти о трагических событиях двадцатого века», — говорится в сообщении.

Круглый стол пройдет 17 октября по адресу пр. Ленина, 44. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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